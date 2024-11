REPLIIK Kelmus, petis ja spämmikaustas skämm

Pettustesse, kelmustesse ja skämmidesse uppuvas maailmas on tüütu elada. Ohtlik ka. Jah, Redditi-nimelise foorumikeskkonna Scamsi-nimelises alafoorumis on ligi miljon kasutajat ja iga päev hulk postitusi. Kes on ahastuses ja püüab oma eaka ema armukelmi käest päästmiseks nippe saada; kes tunneb huvi, kas ta on pettuse ohvriks langemas. Kõige kurvemad postitused on hoiatava sisuga "Jäin kõigist oma säästudest ilma".