Heimtali muuseum pakub sünnipäeval torti

Lisaks püsiekspositsioonile saab tutvuda nöörvaipade näitusega "Nööri mööda", mis on ajendatud Anu Raua loomingust, mida ta on ise nimetanud Mulgi kuue graafikaks. Samuti on vaadata näituste sarja "Pealaest jalatallani" kolmas näitus särkidest. See on avatud viimaseid päevi ning sellel on väljas muuseumi kogudes olevad meeste ja naiste särgid. Saab uurida nende kaunistamisviise ja teada, kuidas vanasti särke kanti ja valmistati. Veel on muuseumis vaadata Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli tekstiiliõppekava õpilaste heegeldatud pitside näitus.