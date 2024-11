"Kirja on pandud nii gruppe kui eraldi inimesi. On klasse meie koolist, aga ka väljastpoolt tegijaid. On lasteaed ja lapsevanemaid. Kehalise kasvatuse õpetajad võtavad osa, samuti rahvatantsijad," lausus gümnaasiumi huvijuht Hanna-Lauren Loit. Seda, kui suured skulptuurid tulevad, ta öelda ei osanud, kuid märkis, et aimu annavad platsid, mis nende jaoks küsitud. "On tahetud näiteks 2,5 korda 2,5 meetrit, aga ka meeter korda meeter."