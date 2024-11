Viljandi jõulukuusk on kohal

Jõulupuu platsile organiseerinud Renek Viira osaühingust VilLift tõdes, et tänavu oli kuuske transportida keerulisem kui varasemal kahel aastal, sest lumi tuli maha ja tee oli libe. "Kartsin, et taluhoovi, kust kuusk oli vaja kätte saada, on rasketehnikaga vähe keeruline ligi pääseda. Oli oht, et kõik ei lähe hästi, aga mehed olid tegijad ja said hakkama."