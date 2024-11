Minister Kristina Kallas tuleviku haridusest: tekib kaks suurt põhikoolijärgset keskust

Reedel ja laupäeval kogunesid hariduse eestvedajad ja huvilised Viljandi gümnaasiumis, et arutleda Eesti hariduse tuleviku üle ning luua tulevikukooli visioon aastaks 2040. Tulevikukooli kujutles oma sõnavõtus ka haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kes ütles muuseas, et paarikümne aasta pärast on Eestis sada gümnaasiumi ning pooled õpilastest suunduvad pärast põhikooli õppima Harjumaale või Tartusse.