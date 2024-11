NÄDALA RAHA Põleb heleda leegiga nii lennujaamas kui mujalgi

Neljapäeval lahvatanud Eesti Energia skandaal oli juba kraad krehvtisem kraam: rahandusministri algatatud erikontroll tuvastas Eesti Energias aastatel 2020–2023 puudusi, mis tõid kaasa keskkonnarikkumisi ja majanduslikku kahju, aga mõjutasid ka jaotusvõrgu töökindlust. Kahju on praktiliselt võimatu kokku arvutada, sest kuidas sa hindad aastaid sihilikult keskkonnanõuete rikkumist? Aga arvestades, et praeguseks on väljaannete esikülgedel lumemöll ja Jaapani ralli, siis ega keegi vist rabatud olnud. Me oleme selliste asjadega harjunud ning kärpekohti otsime kohtumajade sulgemisest ja omavalitsustele antavate toetuste vähendamisest.