Viljandi uus lumelükkaja sai äärmusliku kondiproovi

"Need on ekstreemsed olud,"nentis Viljandi Linnahoolduse juhataja kohusetäitja Ain Öövel. Tihe lumesadu nullilähedases õhutemperatuuris ning plusskraadides teepind tähendasid seda, et teele visatud sool ei suutnud kuidagi lund sulatama hakata ning autod sõitsid teed treppi ja libedaks.