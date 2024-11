Munakivisillutise uuendamisel sai raha enne tänava lõppu otsa

"Lihtsalt ei olnud raha," ütles Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin selgituseks, miks on 200 meetrit pikk Oru tänav nüüd selline, et selle otstes on uus munakivisillutis, aga keskel, Roosi ja Trepimäe tänava vahel on 30 meetrit vana sillutist.