Lauluhuvilisi mehi tuli kokku piisavalt, et juba järgmisel õhtul esimene proov ette võtta. Publik kuulis meeskoorilaulu 23. veebruaril 1930. Sestpeale on Sakala meeskoor olnud Viljandi üks tunnusmärke ning tähtsatel üritustel kohal, et aidata neid pidulikuks laulda. 23. novembril tähistab Sakala oma 95. sünnipäeva kontserdiga "Rõõm on nii suur" Viljandi Kesklinna kooli Jakobsoni tänava maja saalis.