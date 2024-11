MARKO SUURMÄGI Kui elekter mühiseb aia taga

Nüüd on selgeks saanud, et see energiasüsteem enam ei sobi: liiga kallis, saastav ja üleüldse ebamõistlik. Tuulikud, päikesepargid, tuumaelektrijaam – need on uued lahendused. Aga vaata mis otsast tahes, energia tootmine laastab loodust ja inimeste elukeskkonda ning kõigi suur lootus on, et ükski elektrijaam ei tuleks tema akna taha. Mulgid on need õnnetud, kelle elukeskkonda ähvardavad suured tuulikud segama hakata kõige enam.