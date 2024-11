Transpordiameti teehoiuteenistuse lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla ütles, et 2020. aastal jagus riigil Viljandimaal kulgevate riigiteede heaks 15,68 miljonit eurot, lõppeval aastal on investeeringute real 4,05 miljonit. Samas on uue aasta eelarves kirjas 9,87 miljonit eurot.