ANDRES RÕIGAS "Võimatu on ette näha, mida kooli sulgemine asulale kaasa toob"

Seni kohatud tõdemustes on leitud, et regionaalpoliitika peab nagu teisedki poliitikad olema järjepidev. Teoreetiliselt võib ju juhtuda, et mõne tegevuskava elluviimises on katkestusi või suunamuutusi, aga piirkondade tasakaalustatud arengut seda olla ei tohiks.