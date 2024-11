"Eestis visati õpilase kohta ära keskmiselt 19 grammi toitu, aga Viljandis oli see kogus väiksem – 15 grammi," lausus Baltic Restaurantsi müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson. Toidujäätmeid kaaluti ligi 80 koolis ning Viljandi omadest olid kõige tublimad seekord Viljandi gümnaasiumi ja Paalalinna kooli õpilased. Nendes koolides oli äravisatud toidu kogus 10 grammi õpilase kohta. Kaalult on see sama kui umbes neljandik leivaviilu või lusikatäis salatit.