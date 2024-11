Viljandi vallavolikogu liige Valmar Haava astus Keskerakonda

Viljandi vallavolikokku kuuluv põllumajandusettevõtja Valmar Haava andis teada, et liitub Eesti Keskerakonnaga. Tänavu juunis Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast lahkunud Haava kinnitusel on otsuse taga asjaolu, et valitsus on maainimestele selja keeranud, ning omajagu seegi, et Jaak Madison valis just selle erakonna.