GALERII Viljandi HC pääses Eesti karikavõistluste finaali. Peatreener: karikafinaalid on ikkagi erilised

Peatreener Marko Koks tõdes, et võib meeskonna tööga väga rahule jääda. «Nagu ma ka varasemalt olen maininud, nii kui me natukenegi rohkem mängida saame, on pilt juba hoopis teine,» nentis ta, viidates korduvatele pikkadele pausidele võistlusmängude vahel.

See, et vastasel oli kolmapäevases kohtumises kolm põhitegijat puudu, Koksi hinnangul suurt rolli ei mänginud. «Eks ta ikkagi jättis neile mingi jälje, aga teistpidi, ega see meie elu lihtsamaks teinud. Me ei keskendunud nende puudujäägile. Surusime neile enda mängu peale ja suures pildis see õnnestus ka,» rääkis ta.