AASTA ARENDAJA Arenguhüppes oli trükikojal suurim, üle 5-miljoniline hoog sees mullu

Print Besti positiivsest mõjust rääkides võib alustada päris pisikestest liigutustest ja lõpetada hoopis suurema pildiga, mis mõjutas mullu seal töötanud 120 inimest. Alles sel sügisel jagas ettevõte näiteks jääkpaberit, et see leiaks uue kasutuse meistrimeeste käes.

"Tõepoolest, meie töös tekib jääke, mida rõõmuga jagame koolidele, lasteaedadele, hoolekandeasutustele, raamatukogudele ja huvikoolidele nii Viljandi linnas kui ka maakonnas," lausus ettevõtte juhtkonda kuuluv Tanel Venderström. Ta jätkas, et igapäevatöös on jätkusuutlikkuse teema olulisel kohal, mistap on see ainult rõõm, kui paber ja papp leiavad uue kasutuse ega satu prügikonteinerisse. Sel aastal osales Print Best kuuendat korda üle-eestilises paberijagamises, aga nagu Venderström ütles, võib paberivajaduse ilmnedes ettevõtte poole sagedamini pöörduda.