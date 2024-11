JUHTKIRI 1:0 talve ja lörtsi kasuks

Isegi kui ilmateade on hoiatuse andnud, kulub kuude kaupa lumeta teedel sõitnud autojuhtidel veidi aega, et ümber lülituda, ning kojameestel tuleb luuda taga otsida, meeldib see või mitte. Esimene Viljandimaale jõudnud lumesajuke röövis kolmapäeva ennelõunal aga enam kui tuhandelt majapidamiselt elektri. Rohkem oli voolukatkestusi vaid Valgamaal. Kui kella 16 paiku oli Viljandimaal olukord kontrolli alla saadud, siis Valgamaal oli ikka pool tuhat majapidamist elektrita.

See, et kuue tunniga sajab maha 5,7 millimeetrit lund ja lörtsi, on novembrikuus täiesti normaalne. Aga enam kui tuhat elektrita majapidamist või ettevõtet Viljandimaal ning enam kui kolm tuhat Valgamaal ei ole sellise kirme juures enam sugugi normaalne. Või õigemini, paraku on see normaalne ehk tavapärane olukord, aga nii ei tohiks teps mitte olla.