HÄÄLETUS Mis võiks olla Viljandimaa vabakonna aasta tegu?

Talgutel võeti maha võsa, koristati prügi, paigaldati puidust rist sõdurite ühishauale, leiti seni märkamata jäänud hauakohti ning istutati kanarbikke. Kalmistu sai uue hingamise ja on muutunud paigaks, kus inimesed saavad taas käia oma lähedasi meenutamas. Paljud, kes olid loobunud hauaplatsil käimisest, on leidnud tee tagasi ning jaganud lugusid oma kogemustest.

See talguprojekt tõstab esile noore initsiatiivi ja kogukonnatöö olulisuse. See on näide sellest, kuidas pealehakkamine ja hoolivus võivad muuta isegi unustatud paiga millekski, mis inspireerib ja ühendab. Talgute korraldaja loodab, et tema algatus innustab ka teisi noori ja kogukonna liikmeid leidma viise, kuidas olla kasulik oma kodukandile.

Talgud pälvisid ka meedia tähelepanu ja tunnustust.

Holstre pärimuste matkaraja avamine

Holstre mägedes avati pärimuste matkarada, mis pakub võimalust looduses liikuda, aga ka lugeda ja kuulata Holstre kandi rikkalikke pärimuslugusid. See on kogukonna algatus, mille elluviimiseks panustas Holstre külaselts lugematuid töötunde.

Matkaraja loomise käigus tehti ka kaks õppereisi, mille käigus koguti inspiratsiooni ja teadmisi teistelt, kellel on samalaadsete ettevõtmiste kogemus. Tulemuseks on rada, mis on täpselt selline, nagu kogukond unistas, ning pakub rahulolu ja uhkustunnet, et üheskoos on võimalik suuri asju korda saata.