Lätlased püstitavad tuulikute vastu võitlevate mulkide aia taha oma hiiglased

Eesti poolelt Mulgi valda ning Läti poolt Valmiera omavalitsusse tahab tuuleparke ehitada mitu suurt energiafirmat. Mulgid on mõttele kategooriliselt vastu: volikogu pole ligi aasta aega kinnitanud tuulepargi ala määramise aluseks olevaid lähteseisukohti ning on valmis tuulikute ehitamise vastu seisma ka kohtus. Mulkide läbi ajaloo ainus avalik meeleavalduski on seotud just tuuleparkide rajamise vastu protestimisega.