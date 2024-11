Küsimuse peale, millal Holstre-Polli spordikeskuse rajad kunstlumiseks muutuvad, vastas Värv, et tänavu saab lund hakata tegema varem kui mullu. "Sellest aastast on meil kaks uut torukahurit lisaks vanadele kahuritele ning selleks, et nendega lund toota, ei pea temperatuur eriti madal olema, aitab miinus kolmest kraadist."