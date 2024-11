Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi kohusetäitja Ave Schank-Lukas rääkis, et taasterahastust on suur kasu olnud Viljandi haigla uue hoone ehitamisel ning veel on Eesti ümbrikus raha eeskätt ettevõtjatele rohe- ja diigipöördeks.

Novembri keskpaigas sõitis hulk Euroopa Komisjoni ametnikke Viljandisse, et näha oma silmaga valmivat uut haiglahoonet Tervikumi, millega seotud summad on neile juba aastaid eelarvest vastu vaadanud. Tervikum on Eestis suurim üksikprojekt, mis on Euroopa taastefondist toetust saanud, aga veel päris palju raha, eeskätt ettevõtjatele, on sellest fondist jagamata.