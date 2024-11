"Tihe lume- ja lörtsisadu on teed muutnud siin-seal omajagu libedaks ning kohati on nähtavus halb," ütles Viljandi patrullipolitseinik Maive Runtal, kuid tähendas, et siiski on üldine liikluspilt olnud seni rahuldav. "Masinad liiguvad pigem aeglaselt, küll aga on olnud siin-seal hommikul üksikuid teelt väljasõite," lausus ta ja tähendas, et nende juhtumite ühisnimetaja on suverehvid, aga ka oma võimete ülehindamine.