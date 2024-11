Elektrilevi teatel on suurte voolukatkestuste põhjust keeruline tuvastada

Kella 10.40 ajal näitas Elektrilevi rikkekaart, et Viljandimaal on viis suurt katkestust ning neid jätkus kõikidesse maakonna valdadesse. Korraga oli elektrita 1033 majapidamist ja ettevõtet. Suurimad rikkepiirkonnad olid sel ajal Viljandi külje all Päril ja Pinskal ning Põhja-Sakala vallas Sürgavere ümbruses.

Kogu Eestis oli samal ajal vooluta üle 6000 kliendi ja pooled neist olid Valgamaalt. Ülejäänud riigis oli lumest või tuulest tingitud katkestusi vähesel määral.



Elektrilevi teatas, et Viljandi- ja Valgamaal on tööle võetud lisabrigaade ning selles piirkonnas tühistanud ka planeeritud tööd, et tegeleda esmajärjekorras kriitiliste riketega.



Elektri tagasi saamine sõltub Elektrilevi teatel kahjustuste suurusest ja sellest, kuidas ilmastikuolud edasi kulgevad. Ettevõtte väliskommunikatsioonispetsialisti Reti Meema teatel on võimalik elektriühendused taastada tänase päeva jooksul kui ilmastikuolud jäävad püsima ja rikked pole väga suure mahuga.



"Hetkel on peamist süüdlast keerukam tuvastada, sest olukord on kestnud vaid paar tundi, kuid ilmavaatluse andmetest näeme, et Lõuna-Eestis sajab lörtsi ehk suuresti on rikked siiski ilmastikuoludest tingitud," edastas Meema kell 11.20.