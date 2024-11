Juhan-Mart Salumäe Miks jätta märgade kõrvatagustega tegelastele autoga uhamise õigus?

Igal lugejal on võimalik juhtkirjaga ise tutvuda, kuid mulle jääb mulje, et selle koostaja ei pea mõistlikuks või põhjendatuks Viljandi vanalinnas piirkiiruse vähendamist 30 kilomeetrini tunnis. Juhtkirjas tuuakse esile kõnealuse muudatuse kolm võimalikku puudust: Viljandi tänavad on õhtuti inimtühjad, mistõttu puudub vajadus piirkiirust vähendada; Viljandis ei ole praegu kesklinnas suurt liiklusõnnetuste muret; keegi ei hakka tegema regulaarset järelevalvet. Lisaks öeldakse, et praegu ei paigaldata künniseid, mis liiklust füüsiliselt rahustaks.