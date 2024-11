JUHTKIRI See ohtlikult unustatud Narva

Möödunud reedel sõlmitud kokkuleppe järgi pidid Narva uue võimuliidu moodustama senise võimufraktsiooni Narva liikmed ja Katri Raigi juhitav valimisliit Respekt. Raik pidi seejuures saama linnapeaks ja Stalnuhhin volikogu esimeheks. Teisipäeval, pärast vallandunud pahameeletormi teatas Stalnuhhin, et loobub volikogu esimeheks kandideerimast. Arvestades, et ta koos Raigiga antud venekeelsel (!) ja tõlketa pressikonverentsil nimetas Eesti Vabariiki Eesti NSV-ks ning pole oma põlastavast suhtumisest Eesti Vabariiki kunagi saladust teinud, võib seda otsust pidada ainsaks õigeks sammuks arusaamatute otsuste rajal.

Sisuliselt võib öelda, et piirilinna uus koalitsioon lagunes enne, kui see alustas, ja Katri Raik sai ülejäänud Eesti silmis paraja mainepõntsu. Kuigi tõsi, mine sa tea, ehk jõutakse tõepoolest eduka umbusaldusavalduseni, Raik asub linnapea kohale ning volikogu esimeheks saab moe pärast keegi teine. On ka täiesti võimalik, et kuigi suur osa ülejäänud Eestist vaatab Narvas sündivat ammuli sui pealt ning küsib, kuidas on võimalik Stalnuhhiniga koostööd teha, võib see samm kohalikel valimistel Raigile mõnegi hääle juurde tuua.