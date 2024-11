Uus alampalk toob lasteaedadesse hinnahüppe

Tööandja ja ametiühingud ei leppinud Tallinnas kokku loomulikult mitte Viljandimaa lasteaiatasude suurust, vaid tuleva aasta alampalga, mis kerkib 820 eurolt 886 euroni. Et Viljandi linn, Põhja-Sakala vald ning Mulgi vald on sidunud lasteaiatasu almapalgaga, kerkivad hinnad automaatselt.

Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov nentis teisipäeva lõuna ajal, et teade alampalga tõusu kohta on veel nii värske, et ta ei oska veel öelda, kuidas lasteaiatasude kerkimine linnaeelarvet mõjutab. "Tõesti ei oska veel öelda, kas tõus saab olema linnaeelarve seisukohast suur või väike," kinnitas ta.