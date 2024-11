Lume järel saabub külm ja siis jälle soe

Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna sünoptik Helve Meitern ütles, et tihe lume- ja lörtsisadu jõuab Lõuna-Eestisse pärast keskööd ning levib kiiresti põhja poole. Mitmel pool tuiskab. Tuul pöördub sisemaal kagusse ja itta ning tugevneb hommikuks puhanguti 15–17 meetrini sekundis.

Kolmapäeva ennelõunal on endiselt pilves ilm ning sajab lund ja lörtsi, Lõuna-Eestis sekka vihma. Võib veel tuisata. Tuul on sama tugev kui öösel ja hommikul. Õhutemperatuur püsib nulli ja viie soojakraadi vahel.

Sünoptiku sõnul võib kolmapäeva jooksul olenevalt paigast sadada 6–10 millimeetrit. Võrdluseks võib tuua, et Viljandi novembri sajunorm on 63,3 millimeetrit.

Kui aga rääkida lisanduda võiva valge kihi paksusest, siis Viljandimaal võib Meiterni sõnul olla see 3–5 sentimeetrit ning neljapäeval lisaks kuni 7 sentimeetrit. Kui palju märga lund maha jääb või kui ruttu see ära sulab, on võimatu prognoosida.