Linn kärpis spordivaldkonna tegevustoetuste summat 10 000 euro võrra

Abilinnapea Are Tintsi sõnul on kogusumma vähendamine tingitud kulude kokkuhoiust. "Leidsime, et nii on õiglane. Et kui kogu linnasüsteem peab vähendama oma kulusid, et eelarve kokku saada, siis tuleb seda teha ka tegevustoetuste realt. Mitte nii, et ütleme koolijuhile, et tõmmaku koomale, ja samal ajal MTÜ-dele, et nemad saavad raha nagu ikka," lausus ta ning lisas: "Projektitoetuste osa me ei näpi, sest see võib-olla mõjuks väga laastavalt."