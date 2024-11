Kes om joba käinu uvven Villändi vallamajan, om kindlaste tähele pannu, et uste küllen ripuve sääl muheda mulgikiilse sildi.

"Uvven vallamajan om kik kudagi suur ja avalik, tüüruume usse om laasist ja esiki kemmergu om ilusa värvilise ja kigi jaos valla," sellät Villändi valla iistkõneleje Porsa Rain. "Nendege olli pallalt sii ädä, et ilma usselinki lõgistemede es ole aru saia, kas kennigi istup sääl joba ehen. Sellest tulligi tahtmine anda inimestel kudagi märku, kas ruum om vaba või ei. Ja sis mõtlime, et tüüruume uste pääl võis ju kah olla siandsesama sildi nagu võõrastemajaden om, pallalt et tillikse vimkage."