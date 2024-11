Mittetulundusühingu Eesti Suurkiskjad juhatuse liige Eleri Lopp ütleb, et oma vanematest ilma jäänud hundikutsikad tunnevad samasugust hingelist traumat nagu need inimesed, kes on kaotanud hundi rünnaku tõttu oma koera.

Jahimehed ei saa minna hunti küttima, sest mittetulunduslik ühing Eesti Suurkiskjad on kohtu kaudu selle vastu. Ühingu eestkõneleja, 39-aastane Eleri Lopp ei ole päri riigiametite seisukohaga, et huntidel läheb hästi ning nende arvukust on vaja piirata. Teda ei kõiguta ka viimasel ajal igapäevaseks muutunud teated, kuidas hundid on murdnud taluõues koera või laudas või karjamaal kariloomi. Teisalt pole ta oma kinnitusel täielikult jahivastane.