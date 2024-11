"Kui nüüd erametsaomanik läheb metsa ja mõtleb, kas hakata müüma, peaks ta vaatama, mida sealt saaks raiuda," ütles puiduturu ekspert Heiki Hepner. Okaspuupalgi hind on püsinud viimasel aastal suhteliselt stabiilsena. Nagu ekspert märkis, tõusis see Ukraina sõja alates ebamõistlikult kõrgele ja kukkus siis isegi allapoole pikaajalist keskmist, kuid nüüd on see jälle keskmise joonele tagasi roninud.