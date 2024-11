ŠOKK Ootamatult lahkus meie seast tubli spordimees ja paljude võistluste korraldaja

"Hannole tegi see tublisti nalja, et sai tasuta stardikoha iseenda võistlusele," meenutas Kaigas. Aga kingi mõte oli tulnud juba mõni aasta varem Priksi öeldud lausest, et tahaks ka ise kunagi sel jooksul osaleda. Peakorraldajana polnud see tal võimalik. Nii võttis Kaigas koos oma tiimiga jooksupäeva korraldamisega seotud töö enda kanda ja Priks sai startida.

"Mõtlesin veel, et aastad lähevad ja Hanno peab saama ka ise osaleda. Aga et see jäigi talle viimaseks ..." rääkis Kaigas.



Hanno Priks oli Holstre-Paistu maanteejooksu idee autor, peakorraldaja ja kommentaator ühes isikus. Tänavu suvel sai ta esimest korda ka ise selle jooksu läbi teha. Foto: Elmo Riig

Teade Priksi ootamatust lahkumisest mõjus šokina kõigile teda tundvatele inimestele.

Nii Kuusik kui Kaigas meenutasid, et Hanno Priks ei olnud kunagi tervise üle kurtnud. "Kui siis, et mõni lihas on valus või ehk selg tegi liiga, aga ei midagi tõsist," lausus Kuusik.

Ka Kaigas ei mäleta ühtegi korda, kui oleks olnud jutuks mõni Priksi vaevanud tervisehäda. Veel kuu aega tagasi osalesid Kaigas ja Priks koos Saaremaa kolme päeva jooksul. "Pigem kurtsin mina ja ta utsitas mind rohkem talvel suusatama, sest suusatamine ei mõju põlvedele nii kurnavalt," rääkis Kaigas, kel aastatetagustest maratonitreeningutest on põlved haiged.

"Hanno oli väga hea huumorimeelega. Ma tõesti ootasin neid Saaremaa jooksupäevi, kui saime pärast jookse koos saunas käia. Ta oli ka väga hea kriitik. Viimase peal mees," lausus Kaigas. "Äge mees."