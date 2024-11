JUHTKIRI Liikle, nagu südametunnistus lubab!

Vaevalt et on ülemäära palju neid inimesi, kes praegu Tallinna tänavalt Tartu tänavale keerates gaasipedaali mõneks sekundiks põhja litsuvad, et siis jälle enne ristmikku järsult pidurdama hakata. See on mõttetu ja raiskab kütust, pigem sõidetaksegi rahulikult. Pealegi on kesklinnas üsna suur tõenäosus, et keegi hüppab ootamatult autode vahelt teele, ning mõistlikud autojuhid piiravad seepärast ennast.