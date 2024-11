Abilinnapea Kalvi Märtin ütles, et kesklinnas kiiruspiirang 30 kilomeetrit tunnis aitab tagada ohutust, selle kehtestamine otsustati ära juba läinud augustis ja see oli kirjas ka koalitsioonileppes. "Tellisime märgid, nende kohalejõudmine võttis natuke aega, eelmisel nädalal nad siis tulid ja nüüd said üles pandud," rääkis ta.