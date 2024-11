Esivanematel olid ööajaga hoopis teised lood. Uneharjumused on muutunud paari viimase sajandiga nii tugevasti, et kui õnnestuks mõni tööstusrevolutsioonieelne sugulane ajamasina abil tänasesse päeva toimetada, saaks ta šoki, kui avastab, et nüüd magatakse terve öö ühtejutti.