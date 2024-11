Kuigi Skandinaavia ehitusturu madalseisust on räägitud juba mõnda aega, tõdes Galtebari omanik Rando Ruusväli, et eelmisel aastal seda veel nõnda tunda ei olnud. "Soomes on majanduslangus kestnud juba üle aasta, aga oleme palk- ja puitkarkassmajade ehitusega tegelnud pikka aega ning tehas, millele maju paigaldame, on suunatud jõukamale ja teadlikumale kliendile," põhjendas ta. Ruusväli märkis, et kuigi klientuur on hakanud hinda rohkem kompama, on levinud teadmine, et majanduskriisi ajal on kõige odavam ehitada.