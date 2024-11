Kui Paulina jäätiseauto jõudis Viljandi ettevõtlusauhindade parima toote ja teenuse hääletusele, uskus mitu kommenteerijat, et just see väärib võitu. Jäätiseauto kogus Sakala digilehes 341 häält. Äramärkimine üllatas Takkelit. "Mina ei teagi, miks see kõigile meeldib," ütles ta. "Foodtruck'e on Eestis ja maailmas ju palju, miks siis ei võiks olla ka ainult jäätise foodtruck – selline mobiilne lahendus, mis võimaldab kulusid kokku hoida, sest püsiva müügipunkti pidamine on palju kallim."