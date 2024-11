Anu Raua nimelise stipendiumi pälvis Mari Roose

Nagu märkis kultuuriakadeemia rahvusliku ehtetöö lektor Kirsti Tuum, on Mari Roose paistnud silma kogu õpiteekonna vältel, nii üldkunsti- ja kompositsioonitundides kui ka oma isikupäraste säravate loomeprojektidega. Tema ehtelooming on inspireeritud eestlaste ehtepärandist ning paistab silma põneva disaini ja täpse teostusega.

Tuumi sõnul on Roosel sügav huvi kultuuri, eriti pärandkultuuri vastu. Ta läheneb õppetööle hoole ja vastutustundega, sooritades kõik ülesanded õigeks ajaks ja silmapaistvate tulemustega. Roose on iseseisev ja tundlik ning uurimistöös äärmiselt tähelepanelik üliõpilane. Oma seminaritöös "Keskkonnasäästlik kontrasti loomine hõbedal – oksüdeerimine ja puhastamine" uuris ta võimalusi muuta käsitööd keskkonnasõbralikumaks, kasutades paikkondlikke materjale. See teema on aktuaalne nii tänapäeva loodushoiule kui ka meie pärandkultuurile mõeldes.