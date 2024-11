"Müügid kuskilt otsast praegu kasvanud ei ole ja kõik on jäänud sarnaseks nagu eelmisel. Kindlasti on turul ka hinnasurve ehk nii kallilt ei taheta osta, kui on pakkumine ja ostja teeb oma pakkumisi madalamale hinnale," kirjeldas turuseisus Anna Volmer Raud, kes on Arco Vara Viljandi esinduse vanemmaakler.