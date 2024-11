Mul pole lapsi, kes õpiksid või oleksid õppinud Võhma koolis või käinud seal lasteaias. Mul pole ühtegi tuttavat, kes seal õpetaks või kelle lapsed seal õpiksid. Nii et olen selle koolipere konfliktide juures kõrvalseisja ning mul jääb üle oodata teenistusliku järelevalve tulemusi ja loota, et ehk suudetakse kodurahu taastada. Kes milles, mil määral ja kas üldse süüdi on – ei tea. Veel mitte.