NÄDALA KAMPAANIA ... kestab kuu aega ja aitab sõpru Ternopilis

Annetamine on Eestis ikka üsna soiku jäänud. Esimene tuhin on üle läinud ja praeguseks on juba üsna paljudel keeruline oma elugagi hakkama saada. Kui ka pole, kardetakse, et varsti on. "Pagan teab, mida see järgmine aasta toob," mõtleb nii mõnigi. Õige ka.