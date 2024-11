TRIIN LOIDE Meie enda eksamid ühiskonnaõpetuses, ajaloos, riigiteadustes ja majanduses ei jää tulemata

Kahjuks seetõttu, et olgu me maailma võimsamast sõjaväest ja suurimast, peaaegu 30 triljoni dollarini ulatuvast sisemajanduse kogutoodangust geograafiliselt nii kaugel kui tahes, juhul kui USA majandus peaks tugevalt kannatama (või siis, tõepoolest, kosuma ja hooga kasvule pöörama), kannatame ka meie. Isegi kõige paremate stsenaariumide kohaselt kisklevad meie suurima liitlase lõhenenud ühiskonna kaks poolt nagu kass ja koer ning selline praksuv õhustik ei tähenda kellelegi midagi head.

Õnneks seetõttu, et sellest kohati koomilisest, kohati košmaarsest mudrust läbinärimiseks ja selle endale lahtimõtestamiseks oleks vaja soovituslikku annust ületavas koguses rahusteid võtta. Poliitilist eksperimenti The Heritage Foundationi käsiraamatuga varustatud vabariiklaste sisulise ainuvõimuga föderaalsel tasandil on kindlasti ka eemalt ja pealiskaudselt huvitav vaadelda. Iseasi, et ma pole ilmselt ainus, kes mõne nädala pärast uusaastaööl kavatseb väsinult taevasse vaadata ja uue aasta soovina teele läkitada mõtte "Saabuksid ometi vahelduseks igavad ajad!".