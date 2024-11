Teadmata kadunud noore poeedi saatus jääbki ilmselt saladuseks

"Üsna ükskõikselt lähen oma saatusele vastu, lähen vastu sõna tõsises mõttes, sest homme, nii on kuulda, läheme Kalischi alla, et sakslastele valu anda. Oleks hea meelega tahtnud neile Baltimaal valu anda, põline viha oleks minus ärganud: ma oleksin saanud tasuda. Mul oleks himu olnud oma konte kuskile Otepää kõrgustele jätta, nüüd aga kardan, et nad Kalischi alla jäävad."