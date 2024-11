Kooli remont läheb tapva gaasi tõttu kallimaks

Viljandimaa on vähki tekitava gaasi radooni suure riskiga piirkond. Sel nädalal mõõdeti radoonitaset osas Mulgi valla koolides ja lasteaedades ning varasem uurimine on näidanud selle normist kõrgemat taset Olustvere põhikoolis, nii et selle renoveerimine läheb kavandatust tunduvalt kallimaks.