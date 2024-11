"Enera on mees nagu orkester," ütles ettevõtte juht Mark Orav ning nentis, et Enera valdkonda kuuluvad peaasjalikult need tegevused, mida teised grupi ettevõtted on kas kunagi vajanud oma põhitegevuse käivitamiseks või vajavad neid abitegevustena. Nii on Enera muutunud kinnisvara omanikust kinnisvara arendajaks, haldajaks ja rendileandjaks ning samas tuleb rendileantud vara ka hooldada, parendada ja remontida. "Põhimõtteliselt varahaldus."