Viljandi Kaalu tänava saun on alates esmaspäevast suletud.

Linnasaun, mille aastatagusest sulgemise plaanist Viljandi linnavalitsus saunaliste suure pahameele tõttu loobus, on seniajani tegutsenud. Alates esmaspäevast on see aga remonditöödeks teadmata ajaks suletud.