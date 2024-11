"Enamik 37 inimesest on naised, kellel on väikesed lapsed, aga on ka terviseprobleemidega inimesi või neidki, kel ei olegi väga karjuvat vajadust veel tööle minna," lausus töötukassa Viljandimaa osakonna juhataja Merit Laan. Põhjused on tema ütlemist mööda väga erinevad, kuid üldiselt on sõjapõgenikud olnud tublid ja väga paljud kiiresti rakendust leidnud. Statistikaameti andmetel oli septembri lõpus Viljandimaal tööga hõivatud Ukraina kodanike arv 561.