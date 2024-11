Viljandi vallas läheb kaasava eelarve konkursil hääli püüdma seitse ideed

Viljandi vald kutsus oktoobri alguses oma elanikke üles esitama konkursile ideid, mida võiks oma piirkonnas ellu viia. Ettepanekute esitajatel tuli veenduda, et investeeringuobjekt on seotud Viljandi vallaga, oleks avalikult kasutatav kõigile valla elanikele ja lisaks tuli pöörata tähelepanu, et sellest ei tekiks vallale ebamõistlikke kulusid järgmistel aastatel. Investeering peab jääma vahemikku 5000 – 50 000 eurot.