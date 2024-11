MEELIS ATONEN Kaalub kulda ja maa soola

Kooli vilistlasnõukogu ja ühtlasi hoolekogu esimees on ettevõtja ja endine poliitik Meelis Atonen. Kuus aastat tagasi, kui pikalt vilistlasnõukogu tegevust juhtinud Raivo Mändmaa soovis ametist loobuda, tegi kooli kauaaegne õpetaja, praegu ajaloo talletaja ja projektijuhi ülesandeis Virve Kikas ettepaneku kutsuda esimeheks tema. See hetk oli kutsumiseks soodne: samal aastal oli lahkunud Atoneni isa ja ema oli jäänud Viljandisse üksi.

"Meil on suur pere, aga ühe teise vennaga olime aktiivsemad ema külastajad," räägib Atonen. "Ema ikka ütles: "Miks sa käid nii tihti?" Siis oli hea öelda, et mul on koolis asju ajada ja tulin möödaminnes sinu juurest ka läbi."