Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk ütles, et Eestis on hundi populatsioon tugev ning pole alust kahelda huntide arvukuse mõõtemetoodika tõepärasuses.

«Suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskavas on ette nähtud huntide arvukuse hoidmine vahemikus 20–30 pesakonda. Küttimine on üks teguritest, et saavutada ohjamiskavas seatud eesmärgid,» lausus ta.